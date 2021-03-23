Стрельба в супермаркете в США: погибли десять человек

В городе Боулдер, штат Колорадо, в США произошла стрельба в супермаркете, десять человек погибли, пишет USA Today. Среди погибших также числится один силовик.

По словам очевидца происшествия, он пришел в магазин King Soopers и услышал выстрелы: из-за угла показались три раненых человека. Позже из здания вывели мужчину в наручниках, без рубашки и с окровавленной ногой, однако не ясно, является ли он подозреваемым.

Мотив нападавшего пока не установлен, но, по словам полицейских, он задержан и никому уже ничто не угрожает.

Напомним, в январе в американском городе Индианаполис (штат Индиана) неизвестный открыл огонь в жилом доме. Жертвами стали пять человек, в том числе беременная женщина.