Дональд Трамп запускает собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп в скором времени создаст свою социальную сеть, сообщает Fox News.

"Новая платформа привлечет миллионы пользователей и полностью изменит правила игры", - говорится в информации. Известно, что на данный момент Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими компаниями.

Напомним, в январе руководство Twitter приняло решение навсегда заморозить личный аккаунт Дональда Трампа. После этого бывший президент США заявил, что соцсеть заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова в плане нападок на свободу слова.