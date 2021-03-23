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  • 23 март 2021 9:28
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Дональд Трамп запускает собственную соцсеть

Дональд Трамп запускает собственную соцсетьБывший президент США Дональд Трамп в скором времени создаст свою социальную сеть, сообщает Fox News.

 

"Новая платформа привлечет миллионы пользователей и полностью изменит правила игры", - говорится в информации. Известно, что на данный момент Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими компаниями.

 

Напомним, в январе руководство Twitter приняло решение навсегда заморозить личный аккаунт Дональда Трампа. После этого бывший президент США заявил, что соцсеть заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова в плане нападок на свободу слова.


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