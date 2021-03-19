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  • 19 март 2021 14:33
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Главные богачи мира потеряли десятки миллиардов долларов за день

Главные богачи мира потеряли десятки миллиардов долларов за деньСуммарное состояние десяти богатейших людей мира рухнуло за день более чем на 23 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

 

Больше всех за сутки обеднел глава Tesla Илон Маск — он лишился почти десяти миллиардов долларов (до 162,1 миллиарда). Акции Tesla упали на 6,9 процента (до 653,16 доллара за бумагу). Маск потерял второе месте в рейтинге. Теперь его опережает самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его капитал сократился на 0,5 миллиарда долларов (до 162,6 миллиарда).

 

Гендиректор Amazon и самый состоятельный человек в мире Джефф Безос потерял 5,7 миллиарда долларов (его капитал составляет 178,1 миллиарда долларов). Из топ-10 миллиардеров за день состояние выросло только у инвестора Уоррена Баффета (на 0,5 миллиарда, до 96,5 миллиарда).

 

Ранее американский сенатор Берни Сандерс жестко раскритиковал Джеффа Безоса за корпоративную жадность. Он также отметил, что Безос мешает сотрудникам Amazon вступить в профсоюз.


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