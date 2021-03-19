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  • 19 март 2021 14:19
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ВОЗ отказалась от одной из версий о происхождении коронавируса

ВОЗ отказалась от одной из версий о происхождении коронавирусаЭксперты ВОЗ, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки. Об этом сообщил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь, передает РИА Новости.

 

Ранее специалисты признали эту маловероятной. Как объяснил китайский специалист в интервью Global Times к ее разработке ученые вернутся, только если появятся новые доказательства.

 

Он уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, но подчеркнул, что раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными. Ваньнянь добавил, что задержка с публикацией документа не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами.

 

Ранее экспертная группа ВОЗ по результатам расследования в Ухане выдвинула четыре различные гипотезы попадания коронавируса к человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории.

 

В феврале доктор Питер Дасзак, работавший в составе миссии ВОЗ, заявил, что наиболее вероятно возникновение вируса на юге Китая и в Юго-Восточной Азии, а переносчиками могли быть летучие мыши. При этом эксперты организации предполагали, что инфекция появилась раньше декабря 2019 года, когда об этом официально объявили.


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