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  • 19 март 2021 14:14
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Facebook создаст версию Instagram для детей младше 13 лет

Facebook создаст версию Instagram для детей младше 13 летКомпания Facebook создаст версию инструмента для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет, сообщает Bloomberg.

 

О новом приложении было объявлено внутри компании в четверг, но оно еще не запущено, пишет агентство.

 

«Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов — как мы это делали с Messenger Kids — которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое», - говорится в заявлении представителя Facebook Джо Осборна.

 

Messenger Kids — это версия приложения для обмена сообщениями Facebook для подростков. Это приложение включает в себя ряд средств родительского контроля, но его недоработки ранее позволили некоторым детям общаться с людьми без одобрения родителей. Инцидент вызвал обеспокоенность регулирующих органов по поводу недостаточной защиты детей.


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