Подтвержден опасный побочный эффект вакцины AstraZeneca

Группа норвежских ученых подтвердила риск появления опасного побочного эффекта, вызываемого вакциной AstraZeneca. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Verdens Gang.

Специалисты проверили данные трех медиков в возрасте до 50 лет, которые были госпитализированы в больницу Рискхоспиталет при Университете Осло из-за образовавшихся тромбов. Указывается, что один из них умер. Ученые считают, что у пациентов образовались тромбы при сниженном количестве лимфоцитов из-за сильной иммунной реакции организма.

«Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами», — подчеркнул один из авторов исследования Пол Андре Хольме.

На данный момент в Норвегии препарат AstraZeneca получили 120 тысяч человек, большинство из которых не сталкивалось с побочными эффектами. Несмотря на это, королевство приостановило вакцинацию, как и несколько десятков других европейских стран.