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  • 19 март 2021 10:52
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В Бишкеке отменили празднование Нооруза

В Бишкеке отменили празднование НоорузаМэрия Бишкека приняла решение отменить празднование Нооруза (Навруза) из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

 

«В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкека принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвящённых празднику „Нооруз" на территории города Бишкека», — говорится в заявлении мэрии.

 

По данным мэрии, на 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии.

 

Ранее в двух городах Казахстана — Нур-Султане и Алматы — были ужесточены карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.


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