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  • 17 март 2021 21:41
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Instagram вводит новую политику для защиты детей

Instagram вводит новую политику для защиты детейПопулярная социальная сеть Instagram повышает безопасность пользователей-подростков. Теперь взрослые не смогут посылать им личные сообщения, правда при одном условии: если несовершеннолетний сам не подписан на отправителя.

 

Новая политика Instagram призвана обезопасить молодую аудиторию при взаимодействии со взрослыми, сообщается в блоге компании.

 

Если взрослый попытается написать подростку, который не подписан на него, отправителю придет уведомление о том, что личное сообщение не доставлено. Также администрация соцсети будет отправлять лицам младше 18 лет предупреждения. В них содержится информация о возможной опасности общения с владельцами неизвестных аккаунтов о «потенциально подозрительном поведении».

 

В Instagram также заявили, что намерены изменить настройки конфиденциальности. Учетные записи подростков больше не отображаются в разделе «предлагаемых», то есть найти детей на просторах соцсети стало сложнее.

 

Известно, что зарегистрироваться в соцсети можно с 13 лет, но многие обманывают. В связи с этим Instagram обучает искусственный интеллект определять точный возраст пользователей. Профили подростков администрация просит делать закрытыми.

 

В некоторых странах (каких именно, не уточняется) эта функция станет доступна уже в марте.


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