Moderna начала клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях

Американская компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины на детях. В ходе исследования оценят безопасность, переносимость, реактогенность и эффективность двух доз вакцины mRNA-1273, вводимых с интервалом в 28 дней. В исследованиях примут участие 6750 детей от шести месяцев до 12 лет из США и Канады.

В ходе первого этапа участники исследования от двух до 12 лет получат одну из двух дозировок (50 или 100 мкг), а участники от шести месяцев до двух лет получат препарат в трёх дозировках (25, 50 и 100 мкг). Далее проведут промежуточный анализ, чтобы выявить, какая дозировка будет использоваться на втором этапе исследования с контролем плацебо. После окончания вакцинации за детьми будут наблюдать в течение 12 месяцев.

Напомним, Moderna стала первооткрывательницей, которая испытывает свою вакцину на детях. В декабре прошлого года она уже приступила к испытаниям вакцины среди подростков от 12 до 17 лет в США.