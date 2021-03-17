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  • 17 март 2021 21:34
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Moderna начала клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях

Moderna начала клинические испытания вакцины от COVID-19 на детяхАмериканская компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины на детях. В ходе исследования оценят безопасность, переносимость, реактогенность и эффективность двух доз вакцины mRNA-1273, вводимых с интервалом в 28 дней. В исследованиях примут участие 6750 детей от шести месяцев до 12 лет из США и Канады.

 

В ходе первого этапа участники исследования от двух до 12 лет получат одну из двух дозировок (50 или 100 мкг), а участники от шести месяцев до двух лет получат препарат в трёх дозировках (25, 50 и 100 мкг). Далее проведут промежуточный анализ, чтобы выявить, какая дозировка будет использоваться на втором этапе исследования с контролем плацебо. После окончания вакцинации за детьми будут наблюдать в течение 12 месяцев.

 

Напомним, Moderna стала первооткрывательницей, которая испытывает свою вакцину на детях. В декабре прошлого года она уже приступила к испытаниям вакцины среди подростков от 12 до 17 лет в США.


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