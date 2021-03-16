В Нур-Султане ужесточают карантинные ограничения

В столице Казахстана Нур-Султане с 18 марта ужесточают ограничительные и карантинные меры с учётом роста заболеваемости коронавирусом среди населения и перехода города в «красную зону» по темпам распространения инфекции. Соответствующее постановление 15 марта подписала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

Жителям городам, в частности, предписано соблюдать запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, а также носить маски, держать дистанцию и пользоваться антисептиками в общественных местах.

Частным и государственным предприятиям предписано перевести на дистанционную форму работы не менее 80% работников. На объектах торговли и сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей будет усилена дезинфекция.

По воскресеньям запрещено работать общественному транспорту, торгово-развлекательным центрам (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, продающих продукты питания и предметы первой необходимости), крытым непродовольственным рынкам, крытых спортивных объектов и других.

Ресторанам, кафе, барам и столовым разрешено работать в будние и выходные дни с 7:00 до 22:00.

По данным Национального центра общественного здравоохранения Минздрава Казахстана на 16 марта, в «красной зоне» находятся Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область. На 15 марта в стране было зарегистрировано более 225 тысяч случаев COVID-19 (положительный ПЦР), скончались свыше 2800 человек.