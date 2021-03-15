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  • 15 март 2021 22:38
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Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении

Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключенииПриложение WhatsApp все-таки может пропасть у пользователей, пишет РИА Новости.

 

"Теперь в приложении всплывает окно, в котором говорится о новых правилах пользования и политике конфиденциальности", - говорится в сообщении.

 

В случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения.

 

Напомним, в конце прошлого года мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых условий использования приложения, которые должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года.

 

Аудитория такой ультиматум разработчиков восприняла в штыки. Разразился скандал, миллионы людей перешли на альтернативные мессенджеры.


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