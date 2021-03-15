Пользователей WhatsApp начали предупреждать об отключении

Приложение WhatsApp все-таки может пропасть у пользователей, пишет РИА Новости.

"Теперь в приложении всплывает окно, в котором говорится о новых правилах пользования и политике конфиденциальности", - говорится в сообщении.

В случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако они не смогут читать и отправлять сообщения.

Напомним, в конце прошлого года мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых условий использования приложения, которые должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года.

Аудитория такой ультиматум разработчиков восприняла в штыки. Разразился скандал, миллионы людей перешли на альтернативные мессенджеры.