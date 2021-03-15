Диджей из Казахстана завоевал «Грэмми» за лучший ремикс года

В Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония вручения премии «Грэмми» Национальной академии искусства и науки звукозаписи США. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

В номинации «Запись года» победила Билли Айлиш с песней «Everything I Wanted». Исполнительница также получила награду за лучший саундтрек «No Time To Die» к фильму «Не время умирать» о Джеймсе Бонде.

Тейлор Свифт взяла «Грэмми» в номинации «Альбом года» с пластинкой «Folklore». «Песней года» стала композиция певицы H.E.R. «I Canʼt Breathe», посвящённая памяти афроамериканца Джорджа Флойда.

Диджей из Казахстана 20-летний Иманбек Зейкенов (Imanbek) завоевал «Грэмми» за ремикс композиции «Roses» американского рэпера SAINt JHN. Он стал первым казахстанцем, номинированным на премию. Трек в его версии провёл более 20 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Imanbek — непрофессиональный музыкант. Перед тем, как вплотную заняться творчеством, он работал железнодорожником в Павлодарской области (в Аксу), уточняет Tengri News.

Ремикс Иманбека Зейкенова на трек «Roses» SAINt JHN.

Лауреаты «Грэмми-2021»:

·Запись года — «Everything I Wanted» (Billie Eilish);

·Песня года — «I Can’t Breathe» (H.E.R);

·Альбом года — «Folklore» (Taylor Swift);

·Лучший новый исполнитель — Megan Thee Stallion;

·Лучшее сольное поп-исполнение — «Watermelon Sugar» (Harry Styles);

·Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — «Rain On Me» (Lady Gaga with Ariana Grande);

·Лучший традиционный вокальный поп-альбом — «American Standard» (James Taylor);

·Лучший вокальный поп-альбом — «Future Nostalgia» (Dua Lipa);

·Лучшая танцевальная запись — «10%» (Kaytranada feat. Kali Uchis);

·Лучший танцевальный/электронный альбом — «Bubba» (Kaytranada);

·Лучший современный инструментальный альбом — Live At The Royal Albert Hall (Snarky Puppy);

·Лучшее рок-исполнение — «Shameika» (Fiona Apple);

·Лучшее метал-исполнение — «Bum-Rush» (Body Count);

·Лучшая рок-песня — «Stay High» (Brittany Howard);

·Лучший рок-альбом — «The New Abnormal» (The Strokes);

·Лучший альтернативный альбом — «Fetch The Bolt Cutters» (Fiona Apple);

·Лучшее R&B-исполнение — «Black Parade» (Beyoncé);

·Лучшее исполнение традиционного R&B — «Anything For You» (Ledisi);

·Лучшая R&B-песня — «Better Than I Imagined» (Robert Glasper feat. H.E.R. & Meshell Ndegeocello);

·Лучший альбом в жанре современной городской музыки — «YHLQMDLG» (Bad Bunny);

·Лучший R&B-альбом— «Bigger Love» (John Legend);

·Лучшее рэп-исполнение — «Lockdown» (Anderson .Paak);

·Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение — «Savage» (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé);

·Лучшая рэп-песня — «Savage» (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé);

·Лучший рэп-альбом — «King's Disease» (Nas);

·Лучшая кантри-песня — «Crowded Table» (The Highwomen);

·Лучший кантри-альбом — «Wildcard» (Miranda Lambert).

Первое награждение победителей «Грэмми» состоялось 4 мая 1959 года. Награда присуждается в 30 областях, разбитых на 84 категории, и представляет собой статуэтку в виде граммофона.