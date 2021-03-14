» » » Новые ограничения на ОИ-21 в Токио — теперь и для глав государств
﻿
  • 14 март 2021 23:17
  • 61

Новые ограничения на ОИ-21 в Токио — теперь и для глав государств

Новые ограничения на ОИ-21 в Токио — теперь и для глав государствГруппа сопровождения глав зарубежных государств на летних Олимпийских Играх в Токио сможет насчитывать не более 11 человек, министра - не более четырех. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство Киодо.

 

Такие рекомендации власти Японии распространили в посольствах и представительствах других государств и национальных олимпийских комитетов.

 

VIP-гости по прибытию в Токио не будут помещаться на карантин, но должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до въезда в страну. Кроме этого, они должны будут пройти экспресс-тестирование в аэропорту.

 

Гости не смогут общаться со спортсменами и пользоваться каким-либо видом транспорта, кроме специально выделенного.

 

Олимпийские игры-2020 должны были пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа. Однако из-за нестабильной эпидемической ситуации в мире международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год. ОИ запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

 

Японские власти рассматривают несколько сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями или с ограниченным числом зрителей, опасаясь, что к лету не удастся одолеть пандемию COVID-19.


Похожие статьи:
﻿
МОК подтвердил проведение Олимпийских игр в Токио

МОК подтвердил проведение Олимпийских игр в Токио

Международные Новости
﻿
Стали известные новые даты проведения Олимпиады в Токио

Стали известные новые даты проведения Олимпиады в Токио

Международные Новости
﻿
Президент МОК Бах согласился перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год

Президент МОК Бах согласился перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год

Международные Новости
﻿
В Токио рассказали о влиянии коронавируса на Олимпиаду

В Токио рассказали о влиянии коронавируса на Олимпиаду

Международные Новости
﻿
Олимпиада в Токио пройдет под девизом

Олимпиада в Токио пройдет под девизом "Объединенные одним чувством"

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика