» » » Военный самолет упал в Алматы
﻿
  • 14 март 2021 23:05
  • 66

Военный самолет упал в Алматы

Военный самолет упал в Алматы13 марта в 17:22 по местному времени при заходе на посадку в аэропорт Алматы потерпел крушение самолёт «Ан-26» авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

 

На борту находились 6 членов экипажа, из которых 4 погибли и 2 госпитализированы с тяжёлыми травмами. По данным Tengrinews, у одного из них (1987 года рождения) — открытый перелом левого бедра, закрытая черепно-мозговая травма. У второго пострадавшего (1996) — открытая черепно-мозговая травма, переломы пальцев кисти, ожоги тела 2-й, 3-й степени. Их состояние оценивается как тяжелое.

 

Стали известны три основные версии крушения. Наиболее вероятными причинами трагедии специалисты называют погодные условия, техническую неисправность двигателя воздушного судна и человеческий фактор, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные телеканала "Алматы".

 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших военных и поручил выяснить причины авиакатастрофы.


Похожие статьи:
﻿
Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа

Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа

Международные Новости
﻿
Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Международные Новости
﻿
В Тихом океане потерпел крушение самолет со съемочной группой из Британии

В Тихом океане потерпел крушение самолет со съемочной группой из Британии

Международные Новости / Проишествия
﻿
Крушение самолёта в аэропорту Ростова-на-Дону

Крушение самолёта в аэропорту Ростова-на-Дону

Международные Новости / Проишествия / ТОП
﻿
В Мельбурне экстренно сел самолет Malaysia Airlines

В Мельбурне экстренно сел самолет Malaysia Airlines

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика