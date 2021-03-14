Военный самолет упал в Алматы

13 марта в 17:22 по местному времени при заходе на посадку в аэропорт Алматы потерпел крушение самолёт «Ан-26» авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

На борту находились 6 членов экипажа, из которых 4 погибли и 2 госпитализированы с тяжёлыми травмами. По данным Tengrinews, у одного из них (1987 года рождения) — открытый перелом левого бедра, закрытая черепно-мозговая травма. У второго пострадавшего (1996) — открытая черепно-мозговая травма, переломы пальцев кисти, ожоги тела 2-й, 3-й степени. Их состояние оценивается как тяжелое.

Стали известны три основные версии крушения. Наиболее вероятными причинами трагедии специалисты называют погодные условия, техническую неисправность двигателя воздушного судна и человеческий фактор, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные телеканала "Алматы".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших военных и поручил выяснить причины авиакатастрофы.