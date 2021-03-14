В Словакии после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла женщина

В Словакии 38-летняя учительница скончалась через две недели после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает телеканал «МИР 24».

Отец умершей настаивает – причиной смерти стали побочные эффекты.

После прививки у женщины поднялась температура, сильно заболели голова и суставы. Ее доставили в больницу, где она и скончалась. О последствиях вакцинации в Институт по контролю лекарств поступило около тысячи жалоб, но до сих пор никто не умирал. В этом же случае, как сообщает словацкое телевидение, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

Вакциной AstraZeneca в Словакии привились уже около 400 тысяч человек. Менее половины из них получили второй компонент препарата.

Ранее 13 стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Всего было зафиксировано более 30 случаев тромбоза у привитых пациентов.