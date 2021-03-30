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  • 12 март 2021 9:30
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Facebook запустил облегченное приложение Instagram Lite

Facebook запустил облегченное приложение Instagram LiteFacebook официально запустил Instagram Lite - облегчённую версию приложения. Об этом соцсеть сообщила в своем официальном блоге.

 

Instagram Liteзанимает всего 2 Мб памяти, тогда как размер оригинального приложения — около 35 Мб. На сегодняшний день приложение доступно только в Google Play для устройств на ОС Android.

 

«Это новое приложение для Android разработано, чтобы предоставить людям, живущим в сельских и отдаленных районах, высококачественный опыт работы в Instagram с минимальным объемом данных», - говорится в сообщении компании.

 

В новом Instagram Liteможно переписываться с другими пользователями через личные сообщения, а также записывать и публиковать видео. Также доступна возможность смотреть короткие ролики Reels, но записывать их самому нельзя. В настоящее время в Instagram Lite также нет рекламы, хотя Facebook планирует добавить монетизацию в будущем.

 

«С сегодняшнего дня люди более чем из 170 стран смогут загрузить Instagram Liteв Google Playи получить доступ к сервису, независимо от того, с какой сетью или устройством они работают. Скоро мы запустим приложение по всему миру», — уточняется в сообщении.


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