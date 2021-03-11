Премьер-министр Таиланда распылил антисептик на журналистов за неудобный вопрос

В Таиланде один из журналистов задал премьер-министру вопрос о возможности перестановки в Кабинете Министров.
Журналисты попросили главу правительства назвать конкретные фамилии новых членов кабинета.
Однако чиновник распылил на представителей СМИ антисептик. Видео инцидента на Youtube опубликовал The Sun.
«Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча распылил на журналистов дезинфицирующее средство для рук, чтобы избежать ответов на вопросы о последних перестановках в кабинете министров», - говорится в сообщении.
Он покинул брифинг, продолжая распылять спрей вокруг себя.