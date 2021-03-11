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  • 11 март 2021 10:03
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Премьер-министр Таиланда распылил антисептик на журналистов за неудобный вопрос

Премьер-министр Таиланда распылил антисептик на журналистов за неудобный вопрос

В Таиланде один из журналистов задал премьер-министру вопрос о возможности перестановки в Кабинете Министров.

 

Журналисты попросили главу правительства назвать конкретные фамилии новых членов кабинета.

 

Однако чиновник распылил на представителей СМИ антисептик. Видео инцидента на Youtube опубликовал The Sun.

 

«Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча распылил на журналистов дезинфицирующее средство для рук, чтобы избежать ответов на вопросы о последних перестановках в кабинете министров», - говорится в сообщении.

 

Он покинул брифинг, продолжая распылять спрей вокруг себя.

 


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