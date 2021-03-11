В Турции пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве посла РФ

9 марта второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил пятерых человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Как передает ТАСС, суд признал Салиха Йылмаза виновным в «отдаче приказа» на убийство Карлова убийце Мевлюту Мерту Алтынташу и приговорил его к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, которого суд признал «куратором убийцы».

Трое других обвиняемых получили по одному пожизненному заключению за причастность к убийству Карлова.

Суд оправдал шестерых обвиняемых по делу об убийстве посла, еще восемь человек осуждены на сроки от пяти до 15 лет тюрьмы. Суд в рамках процесса выделил в отдельное производство дела девяти беглых подсудимых, включая Фетхуллаха Гюлена.

Защита осужденных по делу об убийстве посла намерена обжаловать приговор суда.

«Мы не согласны с решением суда, мы с моим клиентом намерены обжаловать вердикт в высшей инстанции, но на это может уйти до пяти лет», - сказал адвокат одного из осужденных на условиях анонимности.

Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. Первое заседание прошло 8 января 2019 года.

В МИД РФ убийство посла квалифицировали как теракт, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно дипломату было присвоено звание героя России.