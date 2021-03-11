Томас Бах переизбран на пост президента МОК

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом было объявлено 10 марта в ходе 137-й сессии МОК, трансляция велась на YouTube-канале комитета.

На пост главы организации Бах был единственным кандидатом. Его переизбрание поддержали 93 человека, против проголосовал один человек.

Полномочия главы МОК после избрания вступят в силу после окончания Олимпиады в Токио, которая пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Томасу Баху 67 лет. МОК он возглавляет с 2013 года. В 1976 году он стал олимпийским чемпионом в фехтовании.

В 1991 году Бах был членом МОК. В 1996–2000 годах входил в исполком организации, а с 2000 года был вице-президентом МОК.