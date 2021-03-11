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  • 11 март 2021 9:35
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Томас Бах переизбран на пост президента МОК

Томас Бах переизбран на пост президента МОКДействующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом было объявлено 10 марта в ходе 137-й сессии МОК, трансляция велась на YouTube-канале комитета.

 

На пост главы организации Бах был единственным кандидатом. Его переизбрание поддержали 93 человека, против проголосовал один человек.

 

Полномочия главы МОК после избрания вступят в силу после окончания Олимпиады в Токио, которая пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

 

Томасу Баху 67 лет. МОК он возглавляет с 2013 года. В 1976 году он стал олимпийским чемпионом в фехтовании.

 

В 1991 году Бах был членом МОК. В 1996–2000 годах входил в исполком организации, а с 2000 года был вице-президентом МОК.


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