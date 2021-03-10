К Земле приблизится астероид диаметром 1,7 километра

Он пролетит мимо нашей планеты на скорости, в три раза превышающей скорость молнии.

21 марта мимо нашей планеты пролетит астероид 2001 FO32 диаметром 1,7 км, сообщает NASA.

Астрономы успокоили: небесный камень пролетит на расстоянии почти в 2 млн км, что в 5 раз больше расстояния от Земли до Луны. Тем не менее, по космическим меркам, это небольшая дистанция.

Астероид будет двигаться со скоростью 124 тысячи км в час — это в три раза быстрее, чем молния.

В базу NASA на данный момент внесены больше 25 тысяч астероидов, и только около тысячи из них имеют размер более 1 км.

Ранее ученые собрали обломки редкого метеорита, упавшего в Англии. Они помогут узнать еще больше о том, что происходило в Солнечной системе 4,5 млрд лет назад.