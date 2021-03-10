Хакеры взломали 150 тысяч камер по всему миру

Хакерская группировка скомпрометировала 150 тысяч камер в США, Великобритании и Китае, включая устройства, установленные на фабриках Tesla, в больницах, школах, тюрьмах и других учреждениях.

По словам одного из киберпреступников, его команда намеревалась наглядно продемонстрировать, насколько примитивен уровень безопасности систем видеонаблюдения, из-за чего их можно довольно просто взломать.

Компания Verkada, специализирующаяся на оборудовании для видеонаблюдения, стала жертвой хакерской атаки, сообщает Bloomberg. Злоумышленники смогли получить несанкционированный доступ к 150 тыс. камер, включая системы, установленные в спортклубах, больницах, тюрьмах, школах, полицейских участках и даже собственных офисах Verkada.

Среди пострадавших значится также компания Илона Маска Tesla, которая является клиентом стартапа. Сообщается, что преступники смогли взломать камеры на фабрике производителя электрокаров в Шанхае, а также нескольких складах.

На связь с Bloomberg вышел Тилли Коттман, один из участников атаки.

По его словам, взлом был осуществлен международной хакерской группировкой, которая своими действиями хотела привлечь внимание к повсеместному распространению систем видеонаблюдения, а также легкости, с которой такие камеры могут быть скомпрометированы.

Ранее Коттман брал на себя ответственность за атаки на производителя чипов Intel Corp. и автокомпанию Nissan Motor Co. Он отметил, что его группировка занимается хакерством «из любопытства, а также в рамках борьбы за свободу информации и против интеллектуальной собственности, ради антикапитализма и щепотки анархизма».

По словам Коттмана, этот взлом «демонстрирует, насколько широко за нами ведется наблюдение и как мало внимания уделяется защите используемых для этого платформ», владельцев которых «не интересует ничего, кроме прибыли».

Компания Verkada, основанная в 2016 году, продает камеры видеонаблюдения, следить за которыми клиенты могут удаленно.

Как заявил Коттман, хакерам удалось не только подключиться к системам и наблюдать за происходящим в режиме реального времени, но и получить доступ к архивам видеозаписей всех клиентов Verkada.