» » » В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество
﻿
  • 10 март 2021 10:48
  • 29

В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество

В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак веществоУченые Университета Сорбонна во Франции показали, что солнцезащитные крема популярных брендов со временем накапливают вещество бензофенон, который может вызывать клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Chemical Research in Toxicology.

 

Специалисты определили концентрации бензофенона в 17 солнцезащитных кремах от девяти французских производителей, в том числе Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, и восьми американских фирм, включая Coppertone, Banana Leaf и Neutrogena. Все продукты, кроме Nivea, содержали октокрилен, поглощающий ультрафиолетовое излучение. Образцы кремов хранились в инкубаторе в течение шести недель при температуре 40 градусов Цельсия при относительной влажности 75 процентов. Это соответствует хранению крема в течение года при комнатной температуре.

 

У всех 16 кремов, содержащих октокрилен, был обнаружен бензофенон в концентрации от шести до 186 микрограмм на килограмм. Бензофенон вырабатывается из октокрилена через реакцию ретроальдольной конденсации. При этом 70 процентов бензофенона, содержащегося в кремах, может всасываться через кожу.

 

Авторы исследования утверждают, что оборот средств с октокриленом должен быть запрещен, пока не будет доказана их безопасность.


Похожие статьи:
﻿
Шесть чашек кофе в день помогут отсрочить смерть

Шесть чашек кофе в день помогут отсрочить смерть

Международные Новости / Наука
﻿
Доказана польза кофе для продления жизни

Доказана польза кофе для продления жизни

Международные Новости / Наука
﻿
Зафиксирована катастрофичная потеря Землей кислорода

Зафиксирована катастрофичная потеря Землей кислорода

Международные Новости / Наука
﻿
Слишком горячие чай и кофе могут вызвать рак

Слишком горячие чай и кофе могут вызвать рак

Общество / Международные Новости
﻿
В желудках 90 процентов морских птиц нашли пластик

В желудках 90 процентов морских птиц нашли пластик

Международные Новости / Наука
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика