В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество

Ученые Университета Сорбонна во Франции показали, что солнцезащитные крема популярных брендов со временем накапливают вещество бензофенон, который может вызывать клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Chemical Research in Toxicology.

Специалисты определили концентрации бензофенона в 17 солнцезащитных кремах от девяти французских производителей, в том числе Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, и восьми американских фирм, включая Coppertone, Banana Leaf и Neutrogena. Все продукты, кроме Nivea, содержали октокрилен, поглощающий ультрафиолетовое излучение. Образцы кремов хранились в инкубаторе в течение шести недель при температуре 40 градусов Цельсия при относительной влажности 75 процентов. Это соответствует хранению крема в течение года при комнатной температуре.

У всех 16 кремов, содержащих октокрилен, был обнаружен бензофенон в концентрации от шести до 186 микрограмм на килограмм. Бензофенон вырабатывается из октокрилена через реакцию ретроальдольной конденсации. При этом 70 процентов бензофенона, содержащегося в кремах, может всасываться через кожу.

Авторы исследования утверждают, что оборот средств с октокриленом должен быть запрещен, пока не будет доказана их безопасность.