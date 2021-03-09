» » » Япония планирует провести Олимпиаду без иностранных зрителей
﻿
  • 9 март 2021 22:14
  • 39

Япония планирует провести Олимпиаду без иностранных зрителей

Япония планирует провести Олимпиаду без иностранных зрителейПравительство Японии решило запретить иностранным зрителям посещение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом 2021 года в связи c эпидемиологической ситуацией, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на анонимные источники.

 

До конца месяца японское правительство и организационный комитет Игр проведут встречу с Международным олимпийским комитетом, на которой будет принято официальное решение по зарубежным болельщикам.

 

Церемонию открытия эстафеты олимпийского огня, запланированную на 25 марта, организаторы также намерены провести без зрителей.

 

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но её перенесли из-за пандемии коронавируса. Планируется, что она пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.


Похожие статьи:
﻿
МОК подтвердил проведение Олимпийских игр в Токио

МОК подтвердил проведение Олимпийских игр в Токио

Международные Новости
﻿
В Токио рассказали о влиянии коронавируса на Олимпиаду

В Токио рассказали о влиянии коронавируса на Олимпиаду

Международные Новости
﻿
Церемония зажжения факела Летних Олимпийских игр впервые за 35 лет пройдет без зрителей

Церемония зажжения факела Летних Олимпийских игр впервые за 35 лет пройдет без зрителей

Международные Новости
﻿
Олимпиада в Токио пройдет под девизом

Олимпиада в Токио пройдет под девизом "Объединенные одним чувством"

Международные Новости
﻿
В Японии выбрали новую эмблему Олимпийских игр 2020 года

В Японии выбрали новую эмблему Олимпийских игр 2020 года

Международные Новости / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика