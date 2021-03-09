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  • 9 март 2021 15:30
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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонахМессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, сообщает тематический портал WABetaInfo.

 

В последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет.

 

На данный момент в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.

 

С 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3.


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