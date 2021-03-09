» » » Microsoft представил новый гаджет — он "голопортирует" людей по Земле за секунду
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  • 9 март 2021 15:10
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Microsoft представил новый гаджет — он "голопортирует" людей по Земле за секунду

Технологию назвали Microsoft Mesh. Это коммуникационная платформа смешанной реальности, ее "фишка" — в голограммах.

 

Как работает устройство: вы можете находиться в разных точках планеты, но, включив гаджет, оказываетесь в одной локации. Это стало возможным благодаря технологии 3D-захвата: она создает голограмму каждого человека и воспроизводит ее рядом с вами.

 

В итоге, визуально складывается ощущение, что вы все находитесь в одной комнате, хотя физически пребываете очень далеко друг от друга.

 

Человек может сделать так, чтобы отображалось или его собственное изображение, или же он может выбрать говорящую и жестикулирующую аватарку.

 

Этот эффект присутствия человека, который находится в другой точке планеты, в Microsoft назвали "голопортацией".

 

Как это работает — смотрите в видеоролике!




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