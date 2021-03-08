Создатели TikTok начали разработку собственного аналога Clubhouse

Разработчик TikTok - компания ByteDance планирует создать собственный аналог Clubhouse для Китая. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, интерес к жанру бесед в Clubhouse появился у руководства ByteDance, включая генерального директора Чжана Йиминга во время разговоров про TikTok в одной из комнат сервиса.

Дата выхода и другие подробности о разработке на данный момент неизвестны.

В начале февраля власти Китая заблокировали доступ к приложению Clubhouse на территории страны после того, как большое количество пользователей стало обсуждать в соцсети преследование уйгуров и независимость Гонконга. В результате в Китае появилось много сервисов-подражателей, отмечает Reuters. Только в прошлом месяце в стране запустилось как минимум 12 подобных приложений.