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  • 8 март 2021 23:31
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Президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом

Президент Сирии и его супруга заразились коронавирусомПрезидент Сирии Башар Асад и его жена Асма Асад заразились коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщается в официальном Twitter-аккаунте главы государства.

 

- Президент Асад и госпожа Асма Асад почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Они сдали ПЦР-тест для диагностики коронавирусной инфекции, тест показал положительный результат, - говорится в сообщении.

 

Как сообщает RT со ссылкой на канцелярию главы государства, супруги сдали тест после того, как почувствовали легкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19. Башар и Альма Асад находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.


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