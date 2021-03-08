Новым послом России в Узбекистане назначен Олег Мальгинов. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Мальгинова Олега Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан», - говорится в документе.

Ранее Олег Мальгинов занимал должность директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. Дипломат приступит к своим полномочиям в ближайшее время.

Напомним, с ноября 2009 года данный пост занимал Владимир Тюрденев.