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  • 4 март 2021 23:10
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Зафиксированы первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

Зафиксированы первые случаи «вечного» заражения коронавирусомСпециалисты из университета Южной Калифорнии зафиксировали, что следы вируса сохранялись в организмах нескольких пациентов, больных лейкемией, на протяжении полугода, сообщает medrxiv.

 

Они объяснили, что люди с подорванным иммунитетом уязвимы перед заболеванием.

 

Эксперты отметили, что длительное присутствие коронавируса в организме увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций.

 

Отмечается, что из-за слабого иммунитета у таких пациентов есть шансы заразиться несколько раз, и они не могут вылечиться на протяжении длительного срока.

 

Ранее ученые обнаружили связь между группой крови и коронавирусом. Согласно результатам работы американских исследователей, вирусный RBD-домен предпочитает антигены второй группы крови.


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