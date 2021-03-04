SpaceX впервые удалось успешно посадить прототип Starship — ракеты, разрабатываемой для полета на Марс. Трансляция испытательного полета велась на канале компании в YouTube.

Компания Илона Маска смогла в ходе испытаний поднять аппарат на высоту 10 км и приземлить на посадочную площадку. Однако через несколько минут прототип взорвался. В SpaceX пояснили, что причиной стал избыток ракетного топлива.

Это уже третий запуск Starship, но в предыдущие два раза прототип взрывался еще при посадке. Учитывая это, Илон Маск признал испытания успешными, отметив, что Starship SN10 приземлился целым и невредимым.

Starship — комплекс, состоящий из космического корабля и супертяжелой ракеты. Он предназначен для перевозки около 100 людей и 91 тонны груза в будущих миссиях на Луну и Марс.