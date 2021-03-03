Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило 1000 человек, следует из обновленного рейтинга Hurun.

На начало 2021 года количество долларовых миллиардеров составило 1058, что на 259 человек больше, чем в 2020 году. Всего в мире в 2020 году число долларовых миллиардеров составило рекордные 3228.

То, что в коммунистической стране отдельным людям позволяют быть значительно богаче окружающих, в Китае называют «необходимым злом».

Партия заявляет одной из основных задач продвижение фундаментальных интересов подавляющего большинства китайцев.

Дэн Сяопин, который в 70-х годах прошлого века заявил, что «нищета — это не социализм», решил, что можно достичь всеобщего благосостояния, если позволить отдельным людям разбогатеть.

Это, по расчетам Сяопина, позволило бы получить средства и механизмы для того, чтобы остальные в стране тоже жили хорошо.

Так оно и случилось — после его реформ около 700 млн человек в Китае были выведены из бедности, а на днях страна объявила о полной победе над нищетой.

Коммунистическая партия Китая полностью поддерживает частный бизнес и предпринимательский дух как движущую силу экономического роста и создания новых рабочих мест.

Проще говоря, в стране решили, что чем больше будет очень богатых людей, тем меньше будет очень бедных.

Партия, при всем своем хорошем отношении к богатым гражданам, все равно остается коммунистической и строго следит за теми, кто много зарабатывает.