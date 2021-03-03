» » » Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило 1000 человек
﻿
  • 3 март 2021 23:08
  • 17

Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило 1000 человек

Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило 1000 человекКитай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило 1000 человек, следует из обновленного рейтинга Hurun.

 

На начало 2021 года количество долларовых миллиардеров составило 1058, что на 259 человек больше, чем в 2020 году. Всего в мире в 2020 году число долларовых миллиардеров составило рекордные 3228.

 

То, что в коммунистической стране отдельным людям позволяют быть значительно богаче окружающих, в Китае называют «необходимым злом».

 

Партия заявляет одной из основных задач продвижение фундаментальных интересов подавляющего большинства китайцев.

 

Дэн Сяопин, который в 70-х годах прошлого века заявил, что «нищета — это не социализм», решил, что можно достичь всеобщего благосостояния, если позволить отдельным людям разбогатеть.

 

Это, по расчетам Сяопина, позволило бы получить средства и механизмы для того, чтобы остальные в стране тоже жили хорошо.

 

Так оно и случилось — после его реформ около 700 млн человек в Китае были выведены из бедности, а на днях страна объявила о полной победе над нищетой.

 

Коммунистическая партия Китая полностью поддерживает частный бизнес и предпринимательский дух как движущую силу экономического роста и создания новых рабочих мест.

 

Проще говоря, в стране решили, что чем больше будет очень богатых людей, тем меньше будет очень бедных.

 

Партия, при всем своем хорошем отношении к богатым гражданам, все равно остается коммунистической и строго следит за теми, кто много зарабатывает.


Похожие статьи:
﻿
Китай объявил о полной победе над абсолютной бедностью

Китай объявил о полной победе над абсолютной бедностью

Международные Новости
﻿
Число случаев COVID-19 в мире превысило 100 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 100 миллионов

Международные Новости
﻿
Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Международные Новости
﻿
Число жертв нового коронавируса превысило 1000 человек

Число жертв нового коронавируса превысило 1000 человек

Международные Новости
﻿
Экономисты подсчитали, сколько денег у богатейших людей планеты

Экономисты подсчитали, сколько денег у богатейших людей планеты

Экономика / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика