Борьба с COVID-19 не закончится в этом году — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает преждевременным думать, что борьба с коронавирусом завершится к концу этого года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге в понедельник, пишет The Guardian.

Однако, отметил он, благодаря вакцинации возможно удастся сократить число случаев госпитализации, смертей и тяжелого течения заболевания, связанных с коронавирусом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что на прошлой неделе число случаев заражения коронавирусом увеличилось впервые за семь недель и составило более 2,6 миллионов. Неделей ранее число заболевших было менее 2,5 миллионов.

«Это вызывает разочарование, но не удивление, — сказал глава ВОЗ. — Частично это связано с ослаблением ограничительных мер, продолжающейся циркуляцией новых штаммов и потерей людьми бдительности».

«Вакцины помогут спасти жизни, однако если страны полагаются исключительно на вакцины, они совершают ошибку. Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с коронавирусом», — подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гендиректор рассчитывает, что во всех странах мира вакцинация начнётся в течение первых 100 дней 2021 года. В рамках глобальной инициативы COVAX, реализуемой ВОЗ совместно с партнёрами, к концу года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру не менее 2 миллиардов доз вакцин от коронавируса.