По 17 долларов подарят женщинам Туркменистана на 8 марта

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился от своего имени подарить женщинам страны по 60 манатов в честь Международного женского дня - 8 марта, передает госинформагентство TDH. Отметим, что 60 манатов на сегодняшний день - это $17,1.

Денежные подарки получат женщины, работающие в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, получающие пенсии, пособия и стипендии, а также школьницы и воспитанницы детских садов.

Отметим, в прошлом году женщинам Туркменистана также подарили по 60 манатов.