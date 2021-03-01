» » » По 17 долларов подарят женщинам Туркменистана на 8 марта
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  • 1 март 2021 20:06
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По 17 долларов подарят женщинам Туркменистана на 8 марта

По 17 долларов подарят женщинам Туркменистана на 8 мартаПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился от своего имени подарить женщинам страны по 60 манатов в честь Международного женского дня - 8 марта, передает госинформагентство TDH. Отметим, что 60 манатов на сегодняшний день - это $17,1.

 

Денежные подарки получат женщины, работающие в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, получающие пенсии, пособия и стипендии, а также школьницы и воспитанницы детских садов.

 

Отметим, в прошлом году женщинам Туркменистана также подарили по 60 манатов.


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