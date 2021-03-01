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  • 1 март 2021 19:41
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Экс-президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупции

Экс-президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупцииПарижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-главу государства приговорили к трём годам лишения свободы, из них один год составит реальный срок, два — условный, сообщил РБК.

 

Саркози обвиняли в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур. Взамен он обещал помочь ему в получении престижной должности в Монако. В качестве улик обвинение предоставило записи телефонных переговоров бывшего президента.

 

Николя Саркози стал первым экс-главой республики, получившим реальный тюремный срок. Прокуратура требовала приговорить его к четырём годам лишения свободы — двум реальным и двум условным.

 

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Сейчас в отношении него продолжается расследование уголовного дела о финансировании его президентской кампании в 2007 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

 

Сам Саркози утверждает, что уголовные дела являются местью судей за его попытку ограничить их полномочия во время пребывания на посту президента.


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