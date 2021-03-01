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  • 1 март 2021 9:39
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В ВОЗ назвали число людей с антителами к коронавирусу

В ВОЗ назвали число людей с антителами к коронавирусуГлавный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что антитела к коронавирусу имеют менее 10 процентов населения мира.

 

В интервью, опубликованном в Twitter ВОЗ, она рассказала, что организация следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира.

 

По словам Сваминатан, пока результаты не позволяют говорить о достижении коллективного иммунитета, который может быть достигнут только путем проведения вакцинации.

 

При этом она добавила, что в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, были заражены и имеют антитела около 50−60 процентов жителей.

 

Если жители этих территорий, не имеющие антител, приедут в места, где ниже уровень коллективного иммунитета, чем в их городе, то они могут заразиться, пояснила эксперт.

 

Свамината резюмировала, что поэтому ВОЗ акцентирует внимание на международном механизме доступа к вакцинам COVAX, чтобы «вакцины были у всех стран и прививки были сделаны как можно быстрее».

 

В COVAX участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.

 

Питер Бен Эмбарек, глава международной экспертной группы ВОЗ, которая изучала в Ухане происхождение коронавируса, ранее рассказал о 13 штаммах коронавируса в городе в 2019 году.


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