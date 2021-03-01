В Мьянме полиция открыла огонь по демонстрантам

В воскресенье, 28 февраля, полиция Мьянмы начала стрелять боевыми патронами по демонстрантам, которые выступали против власти военных, совершивших в стране переворот.

Как передает BBC, по меньшей мере, девять участников акций протеста убиты, несколько человек получили ранения.

В течение выходных демонстрации проходили во многих городах Мьянмы. Как сообщили активисты и медики, не меньше девяти убитых есть в столице страны Янгоне, городах Тавой и Мандалай. Воскресенье, таким образом, стало самым кровавым в Мьянме днем после путча, произошедшего 1 февраля.

Наряду с огнестрельным оружием полицейские использовали резиновые пули и слезоточивый газ.

Как сообщает агентство Франс пресс, в Тавое полицейские открыли по людям огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

«Полиция начала стрелять сразу после того, как мы собрались. Никаких предупреждений не было. Некоторых ранило, а некоторые учителя прячутся в соседних домах», - сказал один из участников акции протеста в Янгоне, учитель начальной школы.

Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что число убитых достигает 20 человек, однако эти данные не подтверждены.