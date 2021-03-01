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  • 1 март 2021 9:27
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В Мьянме полиция открыла огонь по демонстрантам

В Мьянме полиция открыла огонь по демонстрантамВ воскресенье, 28 февраля, полиция Мьянмы начала стрелять боевыми патронами по демонстрантам, которые выступали против власти военных, совершивших в стране переворот.

 

Как передает BBC, по меньшей мере, девять участников акций протеста убиты, несколько человек получили ранения.

 

В течение выходных демонстрации проходили во многих городах Мьянмы. Как сообщили активисты и медики, не меньше девяти убитых есть в столице страны Янгоне, городах Тавой и Мандалай. Воскресенье, таким образом, стало самым кровавым в Мьянме днем после путча, произошедшего 1 февраля.

 

Наряду с огнестрельным оружием полицейские использовали резиновые пули и слезоточивый газ.

 

Как сообщает агентство Франс пресс, в Тавое полицейские открыли по людям огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

 

«Полиция начала стрелять сразу после того, как мы собрались. Никаких предупреждений не было. Некоторых ранило, а некоторые учителя прячутся в соседних домах», - сказал один из участников акции протеста в Янгоне, учитель начальной школы.

 

Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что число убитых достигает 20 человек, однако эти данные не подтверждены.


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