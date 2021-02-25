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  • 25 февраль 2021 22:30
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Китай объявил о полной победе над абсолютной бедностью

Китай объявил о полной победе над абсолютной бедностьюГлава КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе в искоренении абсолютной нищеты в Китае. С таким заявлением он выступил на торжественном собрании, посвящённом итогам борьбы с бедностью, сообщило ИА «Синьхуа».

 

За последние восемь лет почти 100 миллионов сельских жителей, живущих за нынешней чертой бедности, были выведены из нищеты. Все 832 уезда и 128 тысячи деревень были исключены из списка бедных.

 

Правительство Китая смогло добиться таких результатов благодаря разработанной программе и значительным инвестициям, передаёт РИА Новости. Объёмы средств, выделенных для этих социальных программ, ежегодно увеличиваются, в целом за восемь лет они составили примерно 246 млрд долларов.

 

Всего с конца 1970-х годов, когда правительство провозгласило политику реформ и открытости, 770 миллионов бедных сельских жителей избавились от бедности в соответствии с действующим в Китае критерием.

 

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай достиг цели ООН по искоренению бедности на 10 лет раньше установленного 2030 года, а его вклад в мировую борьбу с этим явлением составил 70%.

 

По китайским государственным стандартам, находящимися за чертой бедности считаются те, чей годовой доход не превышает 2300 юаней (около 340 долларов).


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