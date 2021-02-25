Bank of America предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Цены на нефть Brent могут подняться выше $100 за баррель в следующие несколько лет, пишет Reuters с ссылкой на отчет Bank of America.

Там говорится, что в 2021 году Brent будет стоить $60, а во втором квартале цены могут временно подскочить до $70. В прошлом отчете Bank of America прогнозировали $50 на этот год.

Причиной повышения цен стала приостановка добычи сырья в Техасе из-за аномального холода, сокращение добычи нефти Саудовской Аравией, ограничение производства ОПЕК+ и стимулирующие программы для поддержки экономики.

Сейчас Brent подорожала на 0,4% и цена составляет $65,51. Этому способствовало ослабление карантина во всем мире, позитивные экономические прогнозы и снижение добычи нефти.