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  • 25 февраль 2021 0:09
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Bank of America предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Bank of America предсказал рост цен на нефть до $100 за баррельЦены на нефть Brent могут подняться выше $100 за баррель в следующие несколько лет, пишет Reuters с ссылкой на отчет Bank of America.

 

Там говорится, что в 2021 году Brent будет стоить $60, а во втором квартале цены могут временно подскочить до $70. В прошлом отчете Bank of America прогнозировали $50 на этот год.

 

Причиной повышения цен стала приостановка добычи сырья в Техасе из-за аномального холода, сокращение добычи нефти Саудовской Аравией, ограничение производства ОПЕК+ и стимулирующие программы для поддержки экономики.

 

Сейчас Brent подорожала на 0,4% и цена составляет $65,51. Этому способствовало ослабление карантина во всем мире, позитивные экономические прогнозы и снижение добычи нефти.


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