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  • 25 февраль 2021 0:01
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Clubhouse начал работу над приложением для Android

Clubhouse начал работу над приложением для AndroidClubhouse начал работу над приложением для пользователей Android, сообщает CNBC.

 

Для этого наняли разработчика ПО для Android — Мопеву Огундипе, которая занимается разработкой Android-версии Instagram с 2014 года.

 

«Если вы знакомы со мной, вы, вероятно, знаете, что я думаю о приложениях только для iOS, поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы создать версию для Android», — поделилась Огундипе в своем твиттере.

 

Clubhouse — одна из самых быстрорастущих соцсетей в 2021 году: меньше чем за две недели в ней зарегистрировались почти 2 миллиона человек, она привлекает знаменитостей вроде Илона Маска и сотни миллионов долларов от инвесторов вроде Andreessen Horowitz.

 

Пока что попасть в сервис можно только по приглашениям, а всё, что там можно делать — слушать или говорить.

 

Живое общение — визитная карточка и главное отличие сервиса от других соцсетей и современных медиа, где контент можно всегда отложить на другой раз. В Clubhouse говорят только здесь и сейчас, и каждый разговор уникален — записей нет.


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