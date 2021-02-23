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  • 23 февраль 2021 23:58
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ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавирусаПандемия коронавирусной инфекции завершится в начале 2022 года. Такие сроки назвал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датский телеканал DR.

 

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — отметил он.

 

По словам Клюге, вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. Он уточнил, что это только прогноз, поскольку в настоящее время никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

 

20 февраля ВОЗ подтвердила 110 миллионов заражений коронавирусом в мире. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.


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