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  • 23 февраль 2021 1:08
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Apple спустя 4 года снова лидирует в продаже смартфонов

Apple спустя 4 года снова лидирует в продаже смартфоновApple снова стала первой в мире по числу проданных смартфонов, сместив Samsung на второе место, сообщает Financial Times. Последний раз Apple лидировала в четвертом квартале 2016 года.

 

За последний квартал 2020 года Apple продала почти 80 млн смартфонов, а доля на рынке, по подсчетам Gartner, составила 20,8%. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года продажи выросли на 14,9%.

 

«Запуск iPhone 12 5G вывел Apple на первое место», — утверждает Аннет Циммерман, ведущий аналитик Apple в Gartner.

 

Samsung опустился на вторую строчку, продав 62 млн устройств. В четвертом квартале продажи компании снизились на 12% и на 15% в течение всего года. Это связано с тем, что китайские бренды Oppo, Xiaomi и Vivo увеличили свою долю в среднем сегменте рынка, в то время как Apple доминировала в сегменте премиум-класса.

 

Третье и четвертое место заняли китайские Xiaomi и Oppo. Пятое место — Huawei.


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