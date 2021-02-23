ВОЗ рекомендовала вакцинацию в том числе переболевшим COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцинацию от COVID-19 всем, кто входит в приоритетные группы, включая и тех, кто уже переболел COVID-19, Об этом заявила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Большинство перенёсших COVID-19 обладает иммунитетом против этого заболевания. Тем не менее, в некоторых случаях, особенно когда болезнь протекала в очень лёгкой форме или вообще без симптомов, иммунный ответ может быть менее существенным.

Для организма переболевших коронавирусной инфекцией вакцина представляет собой уже знакомый антиген, поэтому прививка только усилил иммунитет против этого заболевания — как на уровне антител, так и на уровне T-клеток, пояснила Сумия Сваминатан.

Однако даже после вакцинации нужно продолжать соблюдать меры предосторожности, считает глава представительства ВОЗ в Узбекистане Лиан Куппенс. «Мы пока не знаем могут ли вакцины против COVID-19 защитить от заражения и передачи вируса другому человеку», — сообщила она.

«Конечно, вакцины могут наилучшим образом предотвращать болезни. Но помните, что у нас пока нет доказательств использования вакцины у детей. Большинство молодых и здоровых граждан не будут привиты в числе первых ввиду ограниченного количества вакцины. Таким образом, эти возрастные группы будут по-прежнему подвергаться риску инфицирования, и, возможно, будут передавать вирус другим людям. Вот почему мы должны продолжать носить маски, соблюдать физическую дистанцию, мыть руки, не собираться большими группами и избегать закрытых помещений со скоплением людей», — добавила Лиан Куппенс.

«Как долго нам нужно продолжать эти меры? Время покажет, — продолжила она. — Как только мы получим широкий охват вакцинацией в обществе, когда мы больше узнаем о том, что вакцина действительно может сделать для предотвращения передачи инфекции, мы сможем постепенно отменить эти меры, убедившись, что передача не начнется снова».

При этом учёные пока не знают, как долго иммунитет вакцинированного сможет защищать организм. Этот вопрос ещё исследуется, отметили в ВОЗ.