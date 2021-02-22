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  • 22 февраль 2021 6:39
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Крупнейшая экологическая катастрофа произошла в Израиле

Крупнейшая экологическая катастрофа произошла в ИзраилеДесятки тонн мазута выброшены на обширные участки вдоль береговой линии Израиля. Местные власти говорят о крупнейшей экологической катастрофе в истории страны. На очистку пострадавших участков могут уйти годы.

 

Тысячи волонтеров и солдат помогают очистить побережье от сгустков мазута, уже нанесшего серьезный ущерб дикой природе. На пострадавших участках обнаружены мертвые черепахи, рыбы и птицы, чьи останки окрашены в черный цвет.

 

Власти Израиля пытаются установить причину загрязнения: по предварительным данным, речь идет об утечке топлива с корабля.

 

Многочисленные сгустки мазута обнаружены на большей части береговой линии Израиля, простирающейся на 190 километров. Местные власти опасаются, что на очистку пострадавшей территории могут уйти месяцы, а то и годы. Местных жителей просят воздержаться от посещения средиземноморских пляжей.

 

Источником загрязнения мог стать сброс топлива с одного из кораблей во время шторма 11 февраля. На тот момент судно находилось на расстоянии порядка 50 километров от берега. Чтобы установить, с какого именно корабля могла произойти утечка, специалисты изучают спутниковые снимки и направление волн.

 

Министр по охране окружающей среды Гила Гамлиель заявила, что под подозрением находятся девять кораблей, находившихся в то время в этом районе. Власти Израиля рассматривают возможность судебного иска для получения компенсации, которая может обойтись виновникам в миллионы долларов.

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил один из пляжей лично, оценив нанесенный ущерб.

 

В прошлый четверг на южный берег Израиля вынесло 17-метрового мертвого финвала. Вскрытие обнаружило в его организме маслянистую черную жидкость. По словам властей, пока рано утверждать, связана ли эта жидкость с утечкой топлива, ставшей причиной экологического бедствия.


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