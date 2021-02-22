Охваченный огнем двигатель Boeing 777 вогнал пассажиров в панику — видео

В США во время полета Boeing 777 неожиданно отказал и затем загорелся один из двигателей. Инцидент произошел во время рейса UA328 по маршруту Денвер (штат Колорадо) — Гонолулу (штат Гавайи).

Пассажиры записали на видео, что происходило за пределами салона самолета: на кадрах видно, что с двигателя содралась вся обшивка, и часть лайнера попросту оказалась охвачена языками пламени.

Сообщается, что после ЧП было решено вернуть боинг в аэропорт вылета. Там пассажиров ждала бригада спасателей.

Отмечается, что пострадавших нет.

Однако это не все. Когда самолет находился в воздухе, части двигателя падали на землю, и жители близлежащих районов Колорадо оказались буквально "под обстрелом".

Люди пытались укрыться. Сейчас интернет пестрит жуткими кадрами обломков, которые упали на жилые дома.

Авиационные власти совместно с United Airlines начали изучать причины произошедшего.