Windows усовершенствуют для удаленки

Компания Microsoft собирается встроить в операционную систему Windows 10 функции, которые будут полезны для удаленных работников. Как ожидается, разработчики ускорят открытие документов, а также улучшат совместимость с веб-камерами.

Новые возможности появятся в первом в этом году крупном обновлении Windows 10 (версия 21H1). Его выпустят "позднее в первой половине этого календарного года", говорится в блоге компании.

Прежде всего, в Microsoft обещают "оптимизировать" время запуска документов. Достичь этого планируется за счет ускоренной проверки файлов (скорее всего, отдельных типов, таких как документы Office или картинки) встроенным антивирусом Windows Defender ("Защитник Defender").

Функция биометрической защиты Windows Hello сможет работать с несколькими веб-камерами — внешней и той, которая встроена в устройство. Сейчас "операционка" почти несовместима с такими конфигурациями, отмечает The Verge. Например, Logitech Brio некорректно работает с ноутбуками и планшетами Surface, в которые тоже встроена камера Windows Hello.

Версия Windows 10 21H1 ожидается к маю—июню. За исключением ряда улучшений, касающихся удаленной работы, апдейт в основном будет направлен на повышение стабильности работы системы и исправление ошибок.

Более крупные изменения ожидаются во второй половине 2021-го. Именно к этому сроку Microsoft запланировала масштабное обновление, в рамках которого будет осовременен дизайн некоторых ключевых элементов ОС, включая меню "Пуск", режим планшета, "Центр уведомлений" и "Проводник".

В частности, инженеры Microsoft перепишут панель задач с использованием современного кода, а для классического "Проводника" создадут улучшенный интерфейс. Поддержку темной темы получит еще большее число устаревающих элементов оформления.