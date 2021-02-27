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  • 18 февраль 2021 23:05
  • 27

Актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет

Актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 летНародный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщили в МХТ им. Чехова, где служил актер.

 

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, также преподавал в Школе-студии и написал несколько книг, большую известность получил в качестве киноактера.

 

Среди его наиболее известных работ - Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов).


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