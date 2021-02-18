Telegram планирует разместить облигации на $1 млрд

Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и с Ближнего Востока, сообщает Коммерсантъ. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры, привлечения новых пользователей и на возврат средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая так и не запустилась.

Особенность предстоящего размещения облигаций Telegram в том, что оно проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия составляет $50 млн. Облигации будут выпущены на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7–8% от суммы долга.

В январе, по данным Sensor Tower, мессенджер стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Его аудитория на тот момент превысила 500 млн. пользователей, заявлял основатель Telegram Павел Дуров. Такой приток требует существенных вложений для стабильной работы мессенджера. В декабре Дуров объявил, что мессенджер начнет монетизироваться — в частности, через рекламную платформу для каналов. При этом Павел Дуров подчеркнул, что не планирует продавать его.