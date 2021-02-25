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  • 18 февраль 2021 0:16
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Ученые раскрыли самую неожиданную причину разводов

Ученые раскрыли самую неожиданную причину разводовРазвод — дело серьезное. Как правило, он становится кульминацией кризиса отношений, который происходит в семье.

 

Причин, приводящих к разладу, может быть много. Недавно выяснилось, что еще одним "камнем преткновения" в счастливых отношениях может стать пол первого ребенка. К такому выводу пришли американские и австралийские ученые. Свое исследование они опубликовали в The Economic Journal.

 

Оказалось, что пары, где первый ребенок женского пола, разводятся чаще.Это обуславливается тем, что, когда девочка достигает подросткового возраста, у родителей возникает больше споров по поводу ее воспитания и жизни в целом. Например, дискуссии вызывает то, как дочка одевается, с кем встречается, где работает.

 

У семейных пар, где первый ребенок — мальчик, таких споров по вопросам воспитания возникает меньше. Что идет на пользу отношениям.

 

Это исследование проводилось с 1971 года.

 

Между тем риск развала семьи с первенцами-дочерьми существенно снижается, если глава семейства рос вместе с сестрой.


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