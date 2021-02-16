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  • 16 февраль 2021 23:35
  • 50

В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни

В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезниНа юго-западе Танзании выявлена вспышка неизвестного заболевания, от которого умерли уже 15 человек. Более 50 находятся в больницах с головокружением, тошнотой и рвотой с примесью крови. Об этом сообщает РИА Новости.

 

По предварительным данным, большинство заболевших — мужчины, которые ранее страдали язвой желудка или заболеваниями печени. При вскрытии умерших установили, что у большинства из них поражены желудок и печень.

 

В минздраве Танзании исключают вспышку новой вирусной инфекции. На сегодняшний день главной версией заболевания является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и прочим). Также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге.

 

«Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы — только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших» - говорится в сообщении.

 

Похожая вспышка заболевания уже была зафиксирована в Танзании два года назад.


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