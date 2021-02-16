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  • 16 февраль 2021 23:06
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Курс биткоина впервые превысил $50 000

Курс биткоина впервые превысил $50 00016 февраля курс биткоина впервые в истории превысил $50 000, следует из данных торгов биржи Binance. Криптовалюта подорожала на $1 000 за сутки и на $10 000 чуть больше, чем за месяц.

 

Курс биткоина растет с конца 2020 года: в середине декабря он достиг $20 000, а в январе преодолел отметку в $40 000.

 

Одна из последних новостей, которая могла отразиться на росте криптовалюты, — информация о планах подразделения финансового конгломерата Morgan Stanley инвестировать в него. Также анонсировал работу с криптовалютой старейший банк США Bank of New York Mellon, сообщает РБК.

 

Криптовалюта активно растет на фоне новостей — в начале прошлой недели Tesla сообщила, что вложила в биткоин $1,5 млрд и планирует в ближайшем будущем начать принимать оплату им.

 

Mastercard объявила, что начнет работать с криптовалютой уже в этом году. И, как заявил Дара Хосровшахи, главный исполнительный директор Uber, компания также готова принимать к оплате криптовалюту.


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