Курс биткоина впервые превысил $50 000

16 февраля курс биткоина впервые в истории превысил $50 000, следует из данных торгов биржи Binance. Криптовалюта подорожала на $1 000 за сутки и на $10 000 чуть больше, чем за месяц.

Курс биткоина растет с конца 2020 года: в середине декабря он достиг $20 000, а в январе преодолел отметку в $40 000.

Одна из последних новостей, которая могла отразиться на росте криптовалюты, — информация о планах подразделения финансового конгломерата Morgan Stanley инвестировать в него. Также анонсировал работу с криптовалютой старейший банк США Bank of New York Mellon, сообщает РБК.

Криптовалюта активно растет на фоне новостей — в начале прошлой недели Tesla сообщила, что вложила в биткоин $1,5 млрд и планирует в ближайшем будущем начать принимать оплату им.

Mastercard объявила, что начнет работать с криптовалютой уже в этом году. И, как заявил Дара Хосровшахи, главный исполнительный директор Uber, компания также готова принимать к оплате криптовалюту.